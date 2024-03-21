برشلونة ضد ريال مدريد.. موقف تشافي من حضور الكلاسيكو بعد إيقافه

تجنب المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، الغياب عن التواجد مع فريقه في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، على الرغم من قرار إيقافه لمبارتين بسبب الطرد في مباراة سابقة ضد أتلتيكو مدريد.

وحصل تشافي على بطاقة صفراء للاعتراض خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، ولم يكتف بذلك بل واصل الاعتراض ليتسبب في حصوله على البطاقة الصفراء الثانية والطرد من المباراة.

وبناءً على هذا الطرد، قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف تشافي عن المشاركة في مبارتين، لكنه سيكون متاحًا لتدريب فريقه وحضور المباراة الهامة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو.

وتجدر الإشارة إلى أن موعد الكلاسيكو المنتظر سيكون يوم الأحد 21 أبريل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.