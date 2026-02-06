وزير الأوقاف للمتسابق علي محمد : موهبة وصوت يبشّر بمستقبل واعد

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأداء المتسابق علي محمد خلال الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج «دولة التلاوة»، مؤكدًا أن خامة الصوت والموهبة الحقيقية هما عطية ومنحة من الله، ومعربًا عن فخره وسعادته بما قدّمه المتسابق من أداء مميز.

عالم التلاوة

ومن جانبها، أثنت لجنة التحكيم على صوت علي محمد، واصفة إياه بالجميل والقوي، ومؤكدة أنه يمتلك مقومات تؤهله ليكون له شأن كبير في عالم التلاوة خلال السنوات المقبلة.

كما أشارت اللجنة إلى هدوء تلاوته وجمال أدائه، متمنية له دوام التوفيق وأن يمده الله بأنوار القرآن في مسيرته القادمة.

وافتتح المنشد الديني مصطفى عاطف الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج «دولة التلاوة» بإنشودة روحانية مؤثرة حملت عنوان «زدني بفرط الحب فيك تحيّرًا»، في أجواء إيمانية مميزة.

لجنة تحكيم دولة التلاوة

ويشارك في لجنة التحكيم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور طه عبد الوهاب خبير المقامات، الدكتور حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، الداعية الإسلامي مصطفى حسني.