قبرص تخطط لإرسال أكبر عدد من القوارب إلى غزة

عبر الممر البحري

أعلن وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس أن قبرص تشرع في مبادرة بحرية تهدف إلى إيصال المساعدات إلى غزة، وتسعى المبادرة إلى تسهيل مرور سفن المساعدات عبر ممر بحري لتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها لقطاع غزة المحاصر.

استضافت قبرص اجتماعًا حاسمًا اليوم الخميس، حيث جمعت ممثلين عن 36 دولة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في ميناء لارنكا. ويأتي هذا التجمع في أعقاب مغادرة سفينة الإسعافات الأولية من قبرص إلى غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد وزير الخارجية كومبوس على أهمية التنسيق بين الدول والكيانات المشاركة لضمان اتباع نهج متزامن لجهود تقديم المساعدات. وأوجز هدف المبادرة، مشيراً إلى أن الهدف هو تعبئة "أكبر عدد ممكن من القوارب" للإبحار إلى غزة. ويُنظر إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لقبرص في المنطقة على أنه أمر حيوي لنجاح هذا المسعى.

ويؤكد الاجتماع التزام قبرص بلعب دور محوري في تسهيل المساعدات الإنسانية لغزة التي تعاني من ظروف إنسانية مزرية تفاقمت بسبب سنوات من الحصار والصراع.

اكتسبت الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى غزة عبر الطرق البحرية زخما في الأسابيع الأخيرة، مع حشد المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للسكان الفلسطينيين. وتعكس هذه المبادرة جهدا جماعيا للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة وتؤكد أهمية التضامن الدولي في أوقات الأزمات.