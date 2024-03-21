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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 انتصارات متتالية.. مدرب هولندا يغير طريقة لعب الفريق قبل اليورو

مدرب هولندا
مدرب هولندا

سيُجري رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، تعديلات على خط الوسط، المكون من ثلاثة لاعبين، في مباراة ودية ضد أسكوتلندا في أمستردام، غداً الجمعة، ويعترف بأن المنافسة على المراكز في تشكيلته تزداد قبل «بطولة أوروبا 2024» في ألمانيا.

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خسر المنتخب الهولندي مرة واحدة أمام فرنسا، في ست مباريات دولية لعبها منذ نهائيات «دوري الأمم»، في يونيو الماضي، بينما فاز في جميع مبارياته الخمس الأخرى.

 

ووفقاً لوكالة «رويترز»، قال المدرب، للصحافيين، الخميس: «سنلعب بثلاثة لاعبي خط وسط، ثلاثة لاعبي خط وسط حقيقيين».

وربما يكون هذا هو السبب وراء عودة جورجينيو فينالدم (33 عاماً) إلى تشكيلة المنتخب، بعد غياب تسعة أشهر.

وأضاف: «في التحضير لبطولة أوروبا، لن نُجري تجارب كثيرة، لكنني قلت ذلك بالفعل، هذا الفريق قادر على اللعب بأساليب مختلفة».

وتابع: «لدي سمعة بصفتي مدرباً حذراً، لكنني أرغب في الاستحواذ على الكرة والهجوم والضغط على المنافس، هذا ممكن في عدة أساليب لعب».

ويعتقد كومان «أن المنافسة على المراكز في تشكيلته النهائية ستوفر دافعاً كبيراً أمام أسكوتلندا، وفي المباراة الودية يوم الثلاثاء بألمانيا».

وأوضح: «يمكنك رؤية ذلك في التفاصيل الصغيرة، إذا تحدثت إلى اللاعبين بشكل فردي. لا يزال لديهم كثير من المباريات مع أنديتهم، لكنهم يفكرون بالفعل في بطولة أوروبا، يمكنك أن ترى أن بطولة أوروبا مهمة ومحورية للجميع».

وتفتقد هولندا عدداً من اللاعبين بسبب الإصابة، بينهم المهاجمان بريان بروبي (عضلات الفخذ الخلفية)، ويوشوا زيركزي (إصابة عضلية)، ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ (الكاحل)، والمدافعان ميكي فان دي فين (عضلات الفخذ الخلفية)، وسفين بوتمان (الركبة)، ولن يكون الأخير متاحاً لبطولة أوروبا.

وقال زميله المدافع ناثان آكي، قبل أن يعترف بأن أسكوتلندا ستشكل خطراً على هولندا: «راسلته، هذا الصباح. إنه أمر مؤسف بالنسبة له، أتمنى أن يتعافى جيداً».

وأضاف آكي، لاعب مانشستر سيتي: «أسكوتلندا لديها فريق قوي جداً يضم كثيراً من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد لعبت ضد عدد من لاعبيهم كثيراً، لديهم لاعبون جيدون جداً مثل جون ماكجين، وسكوت مكتوميناي، أسكوتلندا تتطور، كل عام، لذا ستكون مباراة صعبة»

هولندا اسكوتلندا أمستردام

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