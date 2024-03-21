"السعيد" و"الجيزاوي" يشاركان حفل إفطار رمضان نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها

شارك الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية والرئيس الشرفي لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، في حفل الإفطار الجماعي الذى نظمه مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة برئاسة الدكتور ياقوت السنوسي رئيس مجلس إدارة النادى.



جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعدد من عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين للشئون الإدارية والمالية ، وأعضاء مجلس إدارة النادى، وأساتذة الجامعة.



وهنأ " السعيد " و" الجيزاوي" الأساتذة وأعضاء مجلس إدارة نادى هيئة التدريس، والعاملين، وطلاب الجامعة، بشهر رمضان، معربين عن سعادتهم بالتواجد وسط أساتذة وأسرة جامعة بنها في هذه الأجواء الرمضانية.



من جانبه أشار الدكتور جمال السعيد إلى أهمية الدور المجتمعي الذي يقدمه النادي إلى لأعضائه بجانب كونه ملتقي لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم بجانب مشاركاته الفعالة لإثراء الحياة الجامعية وتحقيق آمال وتطلعات أعضاء هيئة التدريس.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي ، أن الجامعة حريصة علي تقديم كافة سبل الدعم لأنشطة النادي والخدمات المقدمة لأعضائه فى مختلف المجالات بجانب دوره في تحقيق التواصل بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

FB_IMG_1711050003336

FB_IMG_1711050014477

FB_IMG_1711050012209