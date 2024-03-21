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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التليفزيون الكرواتي يزور تدريبات بيراميدز

التلفزيون الكرواتي
التلفزيون الكرواتي

حرص وفد من التليفزيون الكرواتي على زيارة تدريبات فريق نادي بيراميدز بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على هامش تواجدهم في القاهرة لتغطية مشاركة منتخب كرواتيا في بطولة كأس عاصمة مصر خلال التوقف الدولي الجاري.

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وحرص طاقم التليفزيون الكرواتي على إجراء حوارات إعلامية مع المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش وجهازه الكرواتي المعاون، مبديا خلالها سعادته الغامرة بوجود منتخب بلاده في مصر، وفخره بتدريب فريق بحجم نادي بيراميدز.

كما حرص التليفزيون على تصوير التدريب الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي في إطار التحضير لمواجهة غزل المحلة الودية يوم الأحد المقبل.

بيراميدز كرواتيا

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