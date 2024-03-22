الذهب الأحمر.. موسم حصاد البطاطا بطور سيناء الفدان ينتج 20 طنا

بدأ مزارعو طور سيناء حصاد موسم الذهب الأحمر " البطاطا " بمزارع طور سيناء والذي تميز بالإنتاج المتميز و الوفير في أول محصول يزرع بمزارع طور سيناء حيث يوفر الفدان 20 طن من البطاطا كبيرة الحجم .



وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد "الاخباري عملية حصاد البطاطا في منطقة سهل القاع التي تزرع لأول مرة بمدينة طور سيناء .



وقد بدأ موسم حصاد عقب صلاة الفجر في الصباح الباكر حيث قام المزارعين بجمع ثمار البطاطا التي كانت تتجاوز الواحدة وزن الكيلو والنصف جرام .

وقال عبد الوهاب حماد أحد المزارعين إنه يبدأ جمع منذ الصباح الباكر و حتي الساعة الخامسة عصرا مشيرا إلي أن العمل عبادة وأنه يعمل طوال شهر في جمع البطاطا ولا يشعر بالجوع أو العطش وأنه سعيد بالعمل في نهار رمضان .

و أكد المهندس عبد الحفيظ الشريف المشرف على أحد المزارع الكبري للبطاطا أنه لأول مرة تزرع البطاطا في مزارع طور سيناء وقد زرعت بدون أية كيماويات وقائمة فقط السماد العضوي والري مشيرا إلي أن التجربة اخذت من محافظة كفر الشيخ التي تزرع البطاطا بكميات كبيرة واضاف الشريف أن الفدان ينتج 20 طن بطاطا نتيجة أن أرض طور سيناء رملية بكر والطقس معتدل .

وأوضح الشريف أن البطاطا تستخدم كعلف جيد ويمكن أن تأكل بالشوي أو السلق .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء إن ارض الفيروز أرض بكر و تجود بها معظم المحاصيل مشيرا إلي أن البطاطا محصول متميز وجيد في معظم مزارع جنوب سيناء و أضاف شطا ان مديرية الزراعة توفر جميع الإرشادات للمزارعين .



حصاد البطاطا

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