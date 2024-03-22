عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الذهب الأحمر.. موسم حصاد البطاطا بطور سيناء الفدان ينتج 20 طنا

صدى البلد

بدأ مزارعو طور سيناء حصاد موسم الذهب الأحمر  " البطاطا " بمزارع طور سيناء والذي تميز  بالإنتاج  المتميز  و الوفير  في أول محصول يزرع بمزارع طور سيناء  حيث يوفر الفدان 20 طن من البطاطا كبيرة الحجم .


وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد  "الاخباري  عملية حصاد البطاطا في منطقة سهل القاع التي تزرع  لأول مرة بمدينة طور سيناء .


وقد بدأ موسم حصاد عقب صلاة الفجر في الصباح الباكر حيث قام المزارعين بجمع ثمار البطاطا التي كانت تتجاوز الواحدة وزن الكيلو والنصف جرام .

وقال عبد الوهاب حماد  أحد المزارعين إنه يبدأ جمع منذ الصباح الباكر و حتي الساعة الخامسة عصرا مشيرا إلي أن العمل عبادة وأنه يعمل طوال شهر  في جمع البطاطا ولا يشعر بالجوع أو العطش وأنه سعيد بالعمل في نهار رمضان .

و أكد المهندس عبد الحفيظ الشريف المشرف على أحد المزارع الكبري للبطاطا أنه لأول مرة تزرع البطاطا في مزارع طور سيناء وقد زرعت بدون أية كيماويات وقائمة فقط السماد العضوي والري مشيرا إلي أن التجربة اخذت من محافظة كفر الشيخ التي تزرع البطاطا بكميات كبيرة واضاف الشريف أن الفدان ينتج  20 طن بطاطا  نتيجة أن أرض طور سيناء رملية بكر والطقس معتدل .
وأوضح الشريف أن البطاطا تستخدم كعلف جيد ويمكن أن تأكل بالشوي أو السلق .
ومن جانبه أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء إن ارض الفيروز أرض بكر و تجود بها معظم  المحاصيل  مشيرا إلي أن البطاطا محصول متميز وجيد في معظم مزارع جنوب سيناء و أضاف  شطا ان مديرية الزراعة توفر جميع الإرشادات للمزارعين  .
 

حصاد البطاطا

IMG-20240317-WA0008
IMG-20240317-WA0008
IMG-20240317-WA0009
IMG-20240317-WA0009
IMG-20240317-WA0012
IMG-20240317-WA0012
IMG-20240317-WA0013
IMG-20240317-WA0013
IMG-20240317-WA0011
IMG-20240317-WA0011
جنوب سيناء مزارع طور سيناء البطاطا حصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

تعرف على أسعار البنزين والبوتجاز بعد الزيادة.. تفاصيل

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

التنفيذ 3 فجراً .. أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والمازوت الجديدة

تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الساعات المقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات ووالدات الشهداء

قرعة علنية لـ 327 وحدة سكنية بمدينة طور سيناء

ترشيحاتنا

3 دعوات تمسكوا بها لآخر رمضان.. فيها عجب العجاب

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إحداث التمييز بين الأفراد طبقا للقانون

ضربة قانونية تقضي على تجار الذهب في السوق الموازية

الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير وصاروخين باليستيين للحوثيين في اليمن

دعاء ثاني جمعة فى رمضان بإسم الله الأعظم.. ردده طول اليوم يستجاب لك

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقفطان.. شاهد ابنة تامر حسني تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحلى من أمهم.. بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

أوفر وأرخص من الجاهز.. طريقة عمل الفسيخ للعيد

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ