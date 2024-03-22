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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

محدش هيسرق النت ..حيل خارقة لإخفاء شبكة الواي فاي المنزلية

محدش هيسرق النت ..حيل
محدش هيسرق النت ..حيل خارقة لأخفاء شبكة الواي فاي المنزلية

مع كثرة التهديدات الإلكترونية ؛ يصبح من الصعب الحفاظ على أمان شبكة الواي الفاي المنزلية لحماية خصوصية بياناتك،  وسلامة الأجهزة المتصلة بالشبكة.

وفقا لموقع "cnet" لا توجد طريقة تعد مضمونة لمحاولة الحفاظ على شبكة الواي فاي المنزلية وجعلها آمنة تمامًا، والحفاظ على خصوصيتها، ومن أبرز هذه الطرق ما يلي:

1- كلمات مرور أكثر تعقيدا 

عند إعداد شبكة الواي فاي المنزلية، عليك القيام باختيار كلمة مرور مختلفة عن تلك الكلمة التي جاءت مع جهاز التوجيه، ويجب أن تكون الكلمة معقدة ولا تتضمن أية أرقام تشير إلى أعياد ميلاد أو تواريخ محددة  يسهل اكتشافها بسهولة.

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2-  اسم جديد للشبكة

عند  القيام بتثبيت جهاز توجيه لاسلكي جديد يجب أن يكون له اسم من اختيار الشركة المصنعة، والقيام باختيار اسم جديد للشبكة لا يرتبط باسمك وعنوانك؛ لأن ذلك  يساعد في صعوبة العثور على الشبكة اللاسلكية الخاصة بك واقتحامها.


3- أدوات التحكم من بعد


يجب القيام بإيقاف تشغيل  أدوات التحكم من بعد مما يسمح لك بالقيام بالتحكم في إعدادات الجهاز من حاسوب غير موصول بالجهاز.

ومع أن تلك المزايا يمكن أن تكون مريحة لك لمساعدتها في تسهل التحكم في إعدادات جهاز التوجيه، فإنها  تسمح أيضًا لأي شخص بمحاولة الوصول إلى شبكتك دون علمك. وأما  تعطيل هذه المزايا ويساهم في القيام بتعزيز أمان شبكة الإنترنت اللاسلكية المنزلية.


4-  التشفير:

تشفير شبكة الواي فاي المنزلية أمرًا سهلًا يمكنك تفعيل تشفير WPA 3 أو WPA 2 ضمن إعدادات الشبكة.

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محدش هيسرق النت ..حيل خارقة لإخفاء شبكة الواي فاي المنزلية

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