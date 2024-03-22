فلكلور وموال شعبي لفنون الوادي الجديد في ليالى رمضان الثقافية بالأقصر

تواصل ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، لليوم الخامس على التوالى من ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ بالمحافظات احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة للأطفال منها ورشة حكي عن " الخوف من الله " سردتها عواطف مصطفى، وعرض مسرح عرائس " قصة سيدنا إبراهيم " للفنان محمود النجار وسماح مصطفى، كما أعد دوري ثقافي للأطفال وأسئلة في المعلومات العامة أدارته ايمان صلاح، ونفذت ورشة قص ولزق بالفوم الجليتر علي ورق الناصيبيان بمشاركة الاطفال من جميع الفئات العمرية والتقاط الصور التذكارية مع الأعمال الفنية تنفيذ ولاء مصطفى، هبة محمد، مروة عبدالرحيم، وورشة عمل جامع من الخرز للمدربة أسماء على.

ووسط تفاعل كبير قدمت فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد عبدالله "رقصة الخزام، التنورة، رقصة البادية، فاصل عزف للفنان محمد سلام، والفنان حسن ناجى غناء فلكلور وموال شعبى"، بالإضافة إلى عرض إنشاد دينى للمنشد الشيخ ناصر الانصارى.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.