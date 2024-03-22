عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشري سارة لطلاب كلية الآداب جامعة عين شمس بشأن فرص تدريبية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقعت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، مع الدكتورة كارما سامي مديرة المركز القومي للترجمة بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين .

وأوضحت كلية الآداب في بيان لها اليوم ، أن  البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين كلية الآداب بجامعة عين شمس والمركز القومي للترجمة ، من خلال توفير المركز فرص تدريبية لطلاب الكلية على أعمال الترجمة واشتراك أعضاء هيئة التدريس في مشروعات الترجمة التي يقيمها المركز، إلى جانب التعاون في عقد الندوات والمؤتمرات.

وعلى هامش توقيع البروتوكول اتفق الجانبان على البدء في إعداد ثلاث فرق بحثية، يتولى الفريق الأول جمع المادة الصحفية الخاصة بطوفان الأقصى من خلال "الصحافة العبرية"وترجمتها وإصدارها في كراسة، على أن يتم تدشينها على هامش إنعقاد مؤتمر قسم اللغة العبرية، والمزمع انعقاده في ٢٣ أبريل ٢٠٢٤.

ويقوم الفريق الثاني بجمع المادة الصحفية الخاصة بطوفان الأقصى في "الصحافة العالمية" و ترجمتها وإصدارها في كراسة.

ويقوم الفريق الثالث برصد إصدارات المركز القومي للترجمة والتي تناولت القضية الفلسطينية.

كما اتفق الجانبان على إقامة معرض شهري لإصدارات المركز القومي للترجمة بحرم كلية الآداب على أن تباع الإصدارات بأسعار مخفضة للطلاب وذلك لتحفيز الطلاب على القراءة .

وفي نهاية اللقاء أتفق الطرفان على تبادل نشر الأخبار الفعاليات، والأنشطة على المواقع الخاصة بالمؤسستين.

شهد مراسم توقيع البروتوكول أ. د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ. د حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، د محمد عبود أستاذ الترجمة والأدب العبري الحديث بقسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة عين شمس ومنسق البروتوكول.

وعقب التوقيع قدمت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس درع الكلية للأستاذة الدكتورة كارما سامي مديرة المركز القومي للترجمة.

جامعة عين شمس المركز القومي للترجمة كلية الاداب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا.. مفاجأة في خط الهجوم

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

مفاجأة عاجلة بشأن اختيار حارس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا

ترشيحاتنا

طلبِك دا يتأجل | خلاف زوجي مثير ينتهي بمفاجأة في محكمة الأسرة

خلال جولة بمواقف السرفيس.. محافظ القاهرة : الألتزام بالتعريفة الجديدة | صور

أدعية يوم الجمعة في رمضان .. اغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين

قاضي محاكمات الإرهاب السابق يوضح لـ صدى البلد قواعد الحفاظ على قدسية قاعة المحكمة

رغم زيادة البنزين| نقيب الفلاحين : أتوقع استقرار أسعار معظم المنتجات الزراعية

وزير الري: نقص 2% من المياه سنويا يوقف 290 ألف شخص عن العمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مابيحبوش السهرات الرمضانية.. أبراج تحب قعدة البيت أكثر من الخروج

نشرة المرأة والصحة|جمال شعبان يهاجم أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة للجدل…لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء

لعزومة الجمعة .. طريقة عمل كوسة بالبشاميل

مي عمر تفاجئ متابعيها بقفطان رمضان| شاهد

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ