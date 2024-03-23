عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

عودة إنستجرام للعمل بعد تعطله لساعات

إنستجرام
إنستجرام

أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية، أن خدمة إنستجرام Instagram، قد عادت إلى معظم المستخدمين، بعد حل مشكلة فنية تسببت في انقطاع الخدمة لساعات عن آلاف المستخدمين منذ مساء أمس الخميس.

ولم ترد "ميتا" على الفور على طلب "رويترز" للتعليق وتوضيح السبب وراء تعطل إنستجرام.

 

"الانستا لسه معلق".. عطل إنستجرام يتصدر التريند على تويتر

عطل مفاجئ يضرب إنستجرام Instagram يتسبب في طرد المستخدمين من الحسابات

 

عطل يضرب إنستجرام

وبدأت خدمة إنستجرام فى العودة بشكل تدريجى بعد إنقطاع استمر لقرابة 10 ساعات منذ مساء أمس الخميس حتي منتصف اليوم الجمعة الموافق 22 مارس، حيث أبلغ عدد من مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي عن تعطل الخدمة مما تعذر عليهم الوصول إلى حساباتهم على المنصة.

وأظهرت بيانات موقع تتبع الانقطاعات Downdetector، أن عدد حالات الانقطاع انخفض إلى حوالي 400 بعد أن أبلغ أكثر من 5000 مستخدم عن مشكلات في الوصول إلى إنستجرام في الولايات المتحدة حوالي الساعة 2230 بتوقيت جرينتش، والتي أشارت أيضا إلى أن غالبية المشكلات المبلغ عنها كانت تتعلق بمشكلات تسجيل الدخول على التطبيق.

وبحسب الكثيرين، فقد تسبب عطل إنستجرام في طردهم من حساباتهم بشكل مفاجي، مما جعلهم غير قادرين على العودة إليها، ولم يستطيع آخرون من تحديث خلاصاتهم.

وكان إنستجرام وفيسبوك قد انقطعا لأكثر من ساعتين في أوائل شهر مارس الجاري، بسبب مشكلة فنية، مع أكثر من 550 ألف بلاغ عن تعطل فيسبوك ونحو 92 ألف بلاغ لإنستجرام في ذروة العطل.

ويقوم موقع Downdetector بتتبع حالات انقطاع الخدمة عن طريق جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك الأخطاء التي يرسلها المستخدم على منصته.

انستجرام Instagram عطل إنستجرام خدمة إنستجرام عطل يضرب إنستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

غير قانونية.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة محمد هاني بمباراة نيوزيلندا

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

يحتاج لتدخل جراحي..طبيب إمام عاشور يفجر مفاجأة بشأن إصابته

موضوعات متعلقة

بمواصفات ثورية.. شاومي تطلق أحدث هواتفها للنساء فقط

أداء جبار.. أول موبايل بمعالج سنابدراجون 7+ Gen 3 من وان بلس

مصنعة آيفون متهمة بالاحتكار.. الولايات المتحدة تقاضي شركة آبل

مش هتصدق سعره.. موبايل 5G من ريلمي بمعالج جبار ورامات ضخمة

بإمكانيات ثورية.. معالج كوالكوم الجديد سيجعل هواتف أندرويد أكثر ذكاءً

بسعر رخيص جدا.. تسريبات تكشف وحش Poco القادم من شاومي

Vivo T3.. أحدث هواتف فيفو بمواصفات ممتازة وشحن فائق السرعة

الولايات المتحدة تخطط لحظر 4 شركات صينية تدعم هواوي

ترشيحاتنا

وزير الشباب واتحاد الكرة والمتحدة ورابطة الأندية والعاصمة يهنئون منتخب مصر بالفوز..صور

فرج عامر يكشف عن مشكلة تواجه حسام حسن خلال قيادة منتخب مصر

عودة إنستجرام للعمل بعد تعطله لساعات

يحتاج لتدخل جراحي..طبيب إمام عاشور يفجر مفاجأة بشأن إصابته

أول تعليق من بوتين على هجوم موسكو الإرهابي

دعاء واحد يساوي مليار حسنة.. فضل عظيم احصده في دقيقة واحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيب خطير.. استدعاء 285 ألف سيارة دودج وكرايسلر

مبيعات السيارات الهجينة تتفوق على المركبات الكهربائية.. ما السبب؟

ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن ياسمين عبد العزيز والعوضي

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ