عودة إنستجرام للعمل بعد تعطله لساعات

أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية، أن خدمة إنستجرام Instagram، قد عادت إلى معظم المستخدمين، بعد حل مشكلة فنية تسببت في انقطاع الخدمة لساعات عن آلاف المستخدمين منذ مساء أمس الخميس.

ولم ترد "ميتا" على الفور على طلب "رويترز" للتعليق وتوضيح السبب وراء تعطل إنستجرام.

عطل يضرب إنستجرام

وبدأت خدمة إنستجرام فى العودة بشكل تدريجى بعد إنقطاع استمر لقرابة 10 ساعات منذ مساء أمس الخميس حتي منتصف اليوم الجمعة الموافق 22 مارس، حيث أبلغ عدد من مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي عن تعطل الخدمة مما تعذر عليهم الوصول إلى حساباتهم على المنصة.

وأظهرت بيانات موقع تتبع الانقطاعات Downdetector، أن عدد حالات الانقطاع انخفض إلى حوالي 400 بعد أن أبلغ أكثر من 5000 مستخدم عن مشكلات في الوصول إلى إنستجرام في الولايات المتحدة حوالي الساعة 2230 بتوقيت جرينتش، والتي أشارت أيضا إلى أن غالبية المشكلات المبلغ عنها كانت تتعلق بمشكلات تسجيل الدخول على التطبيق.

وبحسب الكثيرين، فقد تسبب عطل إنستجرام في طردهم من حساباتهم بشكل مفاجي، مما جعلهم غير قادرين على العودة إليها، ولم يستطيع آخرون من تحديث خلاصاتهم.

وكان إنستجرام وفيسبوك قد انقطعا لأكثر من ساعتين في أوائل شهر مارس الجاري، بسبب مشكلة فنية، مع أكثر من 550 ألف بلاغ عن تعطل فيسبوك ونحو 92 ألف بلاغ لإنستجرام في ذروة العطل.

ويقوم موقع Downdetector بتتبع حالات انقطاع الخدمة عن طريق جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك الأخطاء التي يرسلها المستخدم على منصته.