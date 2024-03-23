جدرانه تخطف الأنظار… مسجد "عين علم" تحفة أثرية في الوادي الجديد

تشتهر مدينة بلاط الاسلامية بالوادي الجديد بالعديد من المعالم الاثريه ومنها مسجد “عين علم ” والذي شيد قبل 400 عام ميلادية ويرجع تاريخه للعصر العثماني القديم، وما زال حتى الآن يستقبل رواده من المصلين، والذي ضمته وزارة الأوقاف عام 2003 بهدف ترميمه وتطويره

سمي مسجد عين علم بهذا الاسم نسبة إلى عين مياه كانت متدفقة في هذه المنطقة تسمى "عين علم" وكان سكان المدينة يعتمدون عليها في الزراعة ومياه الشرب.

وأكد هاشم سيد روحه احد اعيان بلاط، أن هذا المسجد الأثري القديم مسجل ضمن القرية المسجلة ضمن الآثار الإسلامية، وهو مسجد رغم أنه بسيط فى طرازه المعمارى لكنه يحمل عبق التاريخ، بأعمدته الطينية الضخمة، والبوص الذى يعانق الأخشاب فى السقف الخاص به، ويوجد بالمسجد مئذنة طويلة فى الجانب الشمالى الشرقي، وتحملها مع السقف أعمدة مبنية من الطوب اللبن تتميز بالضخامة وذات قطر واسع كبير لتتحمل ثقل ما فوقها.

وأضاف روحه ، أن مبانيه البسيطة تعود بنا إلى عبق التاريخ، التأمل في حوائطه وأعمدته وسقفه والبيوت المجاورة له تمنح أهل مدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد قوة وسكينة، ورغم بساطته إلا أنه حتى الآن يشهد إقبالا للصلاة فيه، خاصة من كبار السن، الذين يعودون بالجلوس فيه إلى عبق التاريخ والماضي، وذكريات الطفولة فى دروب القرية، مؤكداً أن رواده يزدادون في شهر رمضان الكريم نظرا لطبيعته التي تفكرنا بالماضي الجميل.

ولفت الي أن المسجد مازال يستقبل رواده حتي وقتنا هذا وتقام فيه حاليا الصلوات الخمس وصلاة التراويح.

٢٠٢٤٠٣٢٠_١٢٥٢٢٩

٢٠٢٤٠٣٢٠_١٢٥٢٢٤