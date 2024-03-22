روسيا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي في كروكوس

كشفت شاهدة عيان تفاصيل الحادث الإرهابي في مدينة كروكوس بالعاصمة موسكو، حيث أوضحت فتاة تدعى "إيرينا" أن الإرهابيين بدأوا إطلاق النار أولاً في ساحة انتظار السيارات في قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو، ثم داخل قاعة الحفلات الموسيقية.

وأضافت أنه عندما بدأ إطلاق النار، ركضت إلى الطابق السفلي مع الآخرين إلى المسرح، بحسب إفادتها لموقع “روسيا اليوم” الإخباري.

وقالت: "حاولت الاختباء خلف مضخة ورأيت شخصياً رجلاً يحمل نوعاً من الأسلحة ذات ماسورة طويلة".

وأضافت المرأة أنه في مرحلة ما ركض الجميع خلف الستار ومن هناك تمكنوا من الخروج.

وفي الشارع، أُخبرت المرأة أن إطلاق النار بدأ في موقف السيارات.

وفي وقت سابق، أفيد بأن قيادة الحرس الروسي والإدارة في موسكو تتواجد في مكان الهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكوس.

و قُتل ما لا يقل عن 40 شخصًا نتيجة الهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكوس، حسبما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. وأصيب أكثر من 100 شخص.