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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة المحامين تعلن ضوابط تنظيم العملية الانتخابية

صدى البلد

أعلنت نقابة المحامين عن عدد من الضوابط  لتنظيم العملية الانتخابية، لتكون تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الجمعية العمومية.

وأكدت نقابة المحامين أنه على  الأساتذة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية مراعاة الآتى :ـ

1. تتم العملية الانتخابية بشكل مباشر و بالاقتراع السري ويشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات ، منذ بدء أجرائها وحتى الانتهاء منها لجنه قضائية برئاسة عضو من هيئة النيابة الإدارية .

2.  تشكل لجان الانتخاب برئاسة احد أعضاء هيئة النيابة الادارية واثنين على الأقل من المحامين المشتغلين غير المرشحين  .

3.  تباشر لجنه الانتخاب الإشراف على عملية الاقتراع و تفصل في كافة المسائل المتعلقة بها ، وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما فصلت فيه من طلبات او تظلمات قدمت إليها وتنتهي مهمتها بانتهاء عملية الانتخاب

لذلك يتعين على عضو اللجنة المتواجد بداخل اللجنة الانتخابية مراعاة الآتي :-

أولاً :ـ ضوابط عملية الاقتراع
1ـ انه جزء من تكوين لجنة الانتخاب وعضو بها ، برئاسة عضو الهيئة القضائية.

2 ـ ان عملية الاقتراع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة الخامسة مساء.

3 ـ ان يتواجد الأستاذ المحامي عضو اللجنه من الساعة الثامنة والنصف صباحاً قبل بداية عملية الاقتراع .

4 ـ التأكد من وجود مكان (ساتر) يسمح بسرية الادلاء بالصوت.

5 ـ التأكد من وجود ثلاثة صناديق انتخابية.

6 ـ أن يتم فتح صناديق الاقتراع قبل بدء عملية التصويت بمعرفة رئيس اللجنة للتأكد من انها خاليه تماما من ثمة أوراق ثم يعاد قفلها من جديد عن طريق رئيس اللجنه .. واذا كانت الصناديق زجاجيه فيجب أن يتأكد من خلوها تماما من ثمة أوراق.

7 ـ يدلي الناخب بصوته بعد الإطلاع على كارنيهه والتأكد. من شخصيته ومن أن اسمه مدرج بكشف اللجنة وان يقوم بالتوقيع أمام اسمه بخط مقروء بالكشف.

8 ـ عدم السماح بدخول ناخب على ناخب اخر أثناء الادلاء بالصوت خلف الساتر.  

9 ـ عدم السماح بالتأثير على الناخبين من أي شخص داخل اللجنة .

١٠- يحصل الناخب على ثلاث استمارات من السيد رئيس اللجنة احدهما لاختيار نقيب واحد والثانية لاختيار الأعضاء والثالثة لاختيار الإدارات القانونية ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته خلف الستار.

11- يقوم رئيس اللجنة عند إعطاء الاستمارة (استمارة الإدلاء بالصوت ) بالتوقيع عليها قبل الإدلاء بالصوت .

١٢- التاكد من وضع كل استمارة بعد الإدلاء بالصوت في الصندوق الخاص بها .

13 ـ عند الساعة الخامسة يتم قفل عمليه الاقتراع ويقوم رئيس كل لجنه بفتح الصناديق وعد الاستمارات الموجودة بها .

ثانيًا : ضوابط وإجراءات عمليه الفرز

1 ـ الفرز علانية بحضور كل أعضاء اللجنة وبعض وكلاء المرشحين .

2 ـ يتم إخراج الاستمارات وعدها والتأكد من مطابقة عدد الاستمارات لعدد الناخبين الموقعين علي كشف الحضور وعدد الناخبين المقيدين بالكشف ويجب أن تتطابق الأعداد .

3- يتم استبعاد الاستمارة غير الموقع عليها من رئيس اللجنة إذا وجدت بين الاستمارات .

4 - أي استمارة تحمل أكثر من علامة على أكثر من مرشح أو تحمل عبارات معينه يعتبر صوت باطل يتم استبعاده.

ه - يتم فرز الاستمارات الصحيحة لكل مقعد على حدة ( نقيب ـ أعضاء ـ  إدارات).

٦- في نهاية الفرز تجمع جميع الأصوات الحاصل عليها كل مرشح ويضاف إليها رقم الأصوات الباطلة ويجب أن يكون مجموع الأعداد مساو لعدد الناخبين .

7 - بعد ذلك يتم رصد النتيجة في محضر الفرز ويجب كتابه الأصوات الحاصل عليها كل مرشح بالحروف والأرقام.

8 ـ يوقع عضو اللجنة علي محاضر ثلاث مع باقي أعضاء اللجنة ورئيسها وهي محضر فتح أعمال اللجنة ومحضر إنهاء أعمالها ومحضر الفرز ورصد النتيجة .

9 - لا يقوم عضو اللجنة بالتوقيع على أي محضر إلا بعد التأكد من صحة كافه الاجراءت . 
١٠- يحظر تماما التوقيع من عضو اللجنة على أي محضر على بياض فيجب أن تدون كافه بياناته أمامه والتأكد إن ما دون هو حقيقة ما تم بالفعل .

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