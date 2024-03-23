منحوتة يدويا .. شاهد أخف شنطة في العالم

كشفت ماركة الأزياء الفرنسية كوبرني مؤخرًا عن نسخة فريدة من حقيبتها المميزة Swipe المصنوعة من أخف مادة صلبة على وجه الأرض، وهي الأيروجيل، وتزن "Air Swipe" 37 جرامًا فقط.

في كل عام، تقوم كوبرني بإعادة إنشاء حقيبة Swipe الشهيرة الخاصة بها بطريقة فريدة ومثيرة للتفكير، في العام الماضي، قاموا بإنشاء حقيبة يد محدودة الإصدار "نيزك" منحوتة يدويًا من نيزك سقط على الأرض منذ آلاف السنين.

قد يبدو هذا أمرًا صعبًا للغاية، لكن مشروع هذا العام كان أكثر طموحًا، تعاونت العلامة التجارية الفرنسية مع الباحث اليوناني والفنان البصري إيوانيس ميشالوديس لإنشاء أخف حقيبة يد في العالم من مادة ثورية تسمى الإيروجيل، أتاحت هذه المادة الخفيفة جدًا لميكالوديس إنشاء حقيبة يد مقاس 27 × 16 × 6 سم تزن 37 جرامًا.

يعتبر ايروجيل السيليكا أخف مادة صلبة في العالم، إذ يتكون من 99% هواء و1% زجاج، يتم إنتاجه في قالب من الفولاذ المقاوم للصدأ من خلال عملية تجفيف خاصة، والتي تستخدم درجات حرارة وضغوط محددة لتحويل السوائل إلى زجاج.

على الرغم من أن الإيروجيل حساس للغاية، إلا أنه ليس هشًا كما قد تظن، يمكنها تحمل ضغط يصل إلى 4000 مرة ضعف وزنها وحرارة تصل إلى 1200 درجة مئوية، لذا إذا كنت تتساءل عما إذا كانت حقيبة Air Swipe يمكنها بالفعل حمل أي شيء، فالإجابة هي بالتأكيد "نعم"!