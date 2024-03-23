حزين جدا..تعليق فرج عامر على إصابة أفضل لاعب وسط في مصر

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة على إصابة اللاعب إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"حزين جدا لاصابة امام عاشور ، امام عاشور في قمه عطاءة ومستواة متميز وافضل لاعب وسط ملعب في مصر في الوقت الحالي ، والاصابة محزنة جدا والكلام علية كتير وربنا يستر ، واتمني لة الشفاء العاجل".

أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا ، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف

وسيستكمل اللاعب الإشاعات غدا ، و سيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب، وتحديد حاجته لجراحة من عدمه.

تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا و نظيره في النادي الأهلي.