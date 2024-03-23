السفير حسام زكي: العرب يمتلكون قواسم أقوى من أي تكتل قومي |فيديو

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية هي المنظمة العربية الوحيدة التي تجمع العرب ضمن إطار واحد.



وأضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "أتمني أن نصل إلى الاتفاق على أولويات عربية عامة"، متابعا: "العرب يمتلكون قواسم مشتركة أقوى من أي تكتل قومي آخر".

وأوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن جامعة الدول العربية منظمة سياسية دورها صياغة الموقف السياسي العربي.

وأشار: "لدينا داخل جامعة الدول العربية صلاحيات محددة تصيغها الدول الأعضاء"، مشيرًا إلى أن تأثير الجامعة العربية يزداد أو يتناقص حسب رغبة الدول الأعضاء.