دعاء اليوم 13 من رمضان.. 5 كلمات تجعله نهار جبرك وتسخر لك الخير

يعد دعاء اليوم 13 من رمضان أحد أبواب السعادة في الدنيا والفوز والنجاة بالآخرة، ومن ثم لا يمكن الاستهانة به أو الغفلة عنه وتضييعه، وحيث مضى ما يقرب من نصف اليوم ولم يتبق سوى ساعات قليلة، ومن ثم ينبغي رفع الأيادي إلى السماء محملين أحلامنا وحوائجنا على أجنحة دعاء اليوم 13 من رمضان 2024 ، الذي يعد من أهم الأدعية المستجابة التي لا ترد، لما يجمع بين عدة بركات لرمضان ولأنه في ذاته من أحب العبادات إلى الله تعالى ، فضلاً عن أن دعاء اليوم 13 من رمضان من الوصايا النبوية الشريفة، فقد أوصى بتحري أوقات الإجابة، كما أنه من دعاء الصائم ومن ثم فهو لا يرد، كل هذا يجعل التفريط في ثانية دون ترديد دعاء اليوم 13 من رمضان 2024 هو خسارة كبيرة لا يفعلها عاقل.

دعاء اليوم 13 من رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن دعاء اليوم 13 من رمضان 2024 يعد من وصايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي حثنا على تحري أوقات استجابة الدعاء ، واغتنامها لأن الدعاء عبادة من أفضل وأحب العبادات إلى الله تعالى، وحيث إن دعوة الصائم لا ترد ، فهذا ما يجعل دعاء اليوم 13 من رمضان أحد أهم الأدعية المستجابة التي ينبغي الحرص عليها، ومنه :

اللهم اجعله يوم جبر وسخر لنا كل ما فيه خير .

اللهم اجعل لنا فيه قبولا بالسماء ومحبة بالأرض.

اللهم اجعل لنا فيه توفيقًا يلازم الخطى ، وبركة بالوقت والعمل .

اللهم اجعل لنا فيه هداية منك لكل ما تحب وترضى .

اللهم اقض بكرمك كل حوائجنا واستجب كل دعواتنا واغفر ذنوبنا.

اللهم ارزق نفوسنا الراحة والطمأنينة واحفظنا بعينك التي لا تنام وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل ما تبقى من أيام رمضان جابرة للقلوب ، ساترة للعيوب ، ماحية للذنوب، مفرجة للكروب، وبلغنا يارب ليلة القدر.

اللهم لا تجعل حاجزًا بين دعائي واستجابتك واجبرني جبرا يليق بعظمتك.

اللهم لا تجعل رمضان يمضي إلا وقد أعطيت كل منا مراده، ورويت قلوبنا بفيض كرمك وحققت لنا ما كنا نظنه مستحيلاً.

اللهم إنك تعلم ما يفرحني وما يشغل تفكيري وما يضيق به صدري، يا رب وكلتك أموري كلها فاصلح لي شأني كله.

اللهم ارفع عني حمل التفكير والترتيب، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير.

وكلتك الأبواب المغلقة التي مفاتيحها بين يديك، والأمور الصعبة التي تيسيرها هين عليك، وكلتك الطرق التي لا أعلم نهايتها فإنك خير المستودعين .

اللهم بلغنا المتسع والميسر في كل أمورنا .

اللهم سعادة القلب وقرة العين وجميل البشائر.

اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ميتًا إلا رحمته ولا دعاء إلا استجبته.

فوضت لك الأمر كله وظني فيك يا ربي جميل، فتولني برحمتك واجبرني.

يا رب إنك جميل تحب الجمال ، فاللهم جمل أيامنا وحظوظنا وأقوالنا وأعمالنا وجملنا بأحسن الأخلاق.

«اللهم ثبتني عندك في أم الكتاب سعيدًا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: يمحق الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب».

اللهم إنك تعلم ما يفرحني ، وتعلم ما يشغل تفكيري ، وما يضيق به صدري ، يا رب وكلتك أموري فأصلح لي شأني كله .

اللهم لا تجعل حاجزًا بين دعائي واستجابتك.

اللهم اجبرني جبرًا يليق بعظمتك .

يا رب إن لم أحسن دعائي فأنت أعلم بحاجاتي، وإن قصرت فأنت سبحانك تعلم غاياتي ولا يخفى عليك شيء من أحوالي، فأجبر خاطري بفيض نعمك.

«اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ».

«اللهمّ إنّي أسألك في هذه العشر المباركة أن تفيض عليّ من رحماتك، وأن تكلأني برعايتك، وأن تهدِني إلى الطريق المستقيم هدايةً لا أضلّ بعدها أبدًا» .

«اللهمّ كن لي وليًّا وناصرًا ومُعينًا، اللهمّ إني أرجوك أن تحفظني وتحفظ عائلتي من كلّ سوء، اللهمّ إني استودعتك من أحبّ فلا تريني بهم بأسًا يا أرحم الراحمين» .

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان

يُستحب في دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان أن نقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تعفو عنا وتغفر لنا وتردنا إليك ردًّا جميلًا دون حول منا ولا قوة، اللهم إنا نسألك بقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء أن تقربنا من طاعتك، وتبعدنا عن معصيتك، وتبارك لنا في شعبان، وتبلغنا رمضان، اللهم إنا نسألك بجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء وبسلطانك الذي علا كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، أن تقربنا منك وترفع عنا البلاء وتعيننا على طاعتك، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها.