أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 23-3-2024

انخفضت أسعار الدواجن اليوم السبت 23-3-2024 بشكل طفيف وسط توقعات بانخفاض الاسعار بسبب قرار البنك المركزي تدبير الدولار للمستوردين والافراجات الجمركية لمدخلات انتاج الدواجن.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يسجل 94 جنيها ليصل إلى المستهلك حوالي 105 جنيهات.

أسعار الدواجن الساسو يسجل 111 جنيهات

سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن اليوم حوالي 220 جنيها.

سجل سعر كيلو الاوراك اليوم في محلات الطيور والدواجن حوالي 113 جنيهات.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 149 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 160 جنيها.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 151 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 165 جنيها.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 145 جنيه في المزرعة لتصل إلى المستهلك 160 جنيها.

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن اليوم حوالي من 220 جنيها.

سعر الأوراك اليوم

سجل سعر كيلو الاوراك اليوم في محلات الطيرو والدواجن حوالي 113 جنيها.

انخفاض أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يسجل 94 جنيها ليصل إلى المستهلك سعر كيلو الفراخ البيضاء حوالي 105 جنيهات.

أسعار الدواجن الساسو يسجل 111 جنيهات.

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن اليوم حوالي 220 جنيها.

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر كيلو الاوراك اليوم في محلات الطيور والدواجن حوالي 113 جنيهات.

أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 149جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 160 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 151 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 165 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 145 جنيه في المزرعة لتصل إلى المستهلك 160 جنيه.

تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية تذبذب كبير ما بين ارتفاع وانخفاض فى الأسواق، بعد ارتفاعات كبيرة شهدتها الدواجن خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى الرغم من انخفاض الأعلاف إلا أنه لا يزال هناك ارتفاع فى أسعار الدواجن.