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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الحالي 2023-2024، حيث يسعى المارد الأحمر خلال هذه المباراة لمواصلة مسيرة الحفاظ على لقبه القاري.

وتقرر تحديد موعد مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا لتقام بتوقيت مصر يوم 29 مارس الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية، دار السلام.

وسيتم بث مباراة الأهلي وسيمبا عبر قنوات beIN SPORTS، المتخصصة في نقل بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 5 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.

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