عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة الآلية يطور محطات الوقود بالشراكة مع القطاع الخاص.. تفاصيل

صدى البلد

قال د عادل الاشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة أن القطاع وضع رؤية لتطوير محطات الوقود التابعة له على مستوى الجمهورية وعددهم ٥  محطات في محافظات الإسماعيلية والمنوفية والوادى الجديد والبحيرة والإسكندرية  (القصاصين - قويسنا - وشرق العوينات - ووادي النطرون - جناكليس جاري تطويرها ) من خلال تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع التعاون للبترول وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة محددة تحقق عائدا سنويا للقطاع وبعد انتهاء مدة الإيجار تؤول هذه المنشآت للزراعة الالية وتصبح ملكا لها 
وأشار إلى أن تكلفة تطوير المحطات حوالي 30 مليون جنية تحملها المستثمر بالكامل مع التعاون للبترول ، دون أي أعباء على قطاع الزراعة الآلية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
برفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة حتى تحقق الاهداف المرجوة منها وتسهم في توفير فرص عمل للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

قرار قضائي عاجل في سب مرتضى منصور لـ محمود الخطيب

ما مصيرها ؟| استخراج كنز من سفينة غارقة تحمل 200 طن ذهب .. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

بسبب مشهد الكبدة.. هجوم عنيف على مسلسل أشغال شقة ومطالب بوقفه

عبور لاند تقرر خفض أسعار الجبن والألبان.. تفاصيل

شكري يؤكد لـ لافروف تضامن مصر مع روسيا ورفضها القاطع لـ الإرهاب

الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بخرق القانون الدولي ومنع وصول المساعدات إلى غزة

الصحة العالمية: 10 ملايين إصابة بالسل على مستوى العالم سنويًّا

غلق لجان التصويت في انتخابات المحامين 5 مساء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن بسمة وهبة.. علامات خطيرة تكشف عن مرض كيت ميدلتون

أقصر وزارة في مصر ..لماذا حل الملك فؤاد مجلس النواب بعد 9 ساعات من انتخاب سعد زغلول

منى زكي وأحمد حلمي.. 10 صور رومانسية جمعت بينهما.. شاهد

مكانك مش المطبخ.. أول منصة لمساعدة النساء على شراء السيارات بسهولة

فيديو

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

رشا مهدي: استمتعت بدوري في مسلسل سر إلهي.. وتفاجأت بـ محمد ثروت

رؤوف عبدالعزيز: روجينا تعطي طاقة إيجابية وحرصت على عودة الحديني في سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ