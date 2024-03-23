الزراعة الآلية يطور محطات الوقود بالشراكة مع القطاع الخاص.. تفاصيل

قال د عادل الاشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة أن القطاع وضع رؤية لتطوير محطات الوقود التابعة له على مستوى الجمهورية وعددهم ٥ محطات في محافظات الإسماعيلية والمنوفية والوادى الجديد والبحيرة والإسكندرية (القصاصين - قويسنا - وشرق العوينات - ووادي النطرون - جناكليس جاري تطويرها ) من خلال تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع التعاون للبترول وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة محددة تحقق عائدا سنويا للقطاع وبعد انتهاء مدة الإيجار تؤول هذه المنشآت للزراعة الالية وتصبح ملكا لها

وأشار إلى أن تكلفة تطوير المحطات حوالي 30 مليون جنية تحملها المستثمر بالكامل مع التعاون للبترول ، دون أي أعباء على قطاع الزراعة الآلية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

برفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة حتى تحقق الاهداف المرجوة منها وتسهم في توفير فرص عمل للشباب