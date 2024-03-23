زحام أمام لجان انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية

شهدت انتخابات نقابة المحامين بمحافظة الإسكندرية إقبالا متزايدا من المحامين عصر اليوم وذلك في 44 لجنة اقتراع موزعين على 15 مركزا انتخابيا داخل المحافظة.

وبدأت صباح اليوم السبت، لجان الاقتراع في استقبال المحامين لاختيار نقيب عام للمحامين و28 عضوا أعضاء مجلس نقابة المحامين بـ 8 محاكم استئناف، من بينهم 3 مقاعد للإدارات القانونية والشركات، وحددت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 488 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأعدت نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، 44 لجنة اقتراع موزعين على 15 مركز انتخابي؛ لاستقبال أعضائها المقيدين بكشوف الناخبين ويبلغ عددهم 29 ألفا و290 محاميا، لاختيار النقيب العام، و3 مرشحين للإدارات القانونية، و25 عضوا من جميع محاكم الاستئناف بالمحافظات.

وتتمركز مراكز الاقتراع في الإسكندرية داخل "نادي المحامين، وغرفة المحامين بالمحكمة البحرية، ومجمع محاكم المنشية في الدور الأول، ومقر الخدمات النقابية في المنشية، ومقر الخدمات النقابية في محرم بك، وغرفة المحامين في الطابقبن الأول والثالث بمحكمة محرم بك، ونادي المحامين في محطة الرمل، وغرفة المحامين في المحكمة الكلية، ومقر النقابة في الدخيلة، والطابقبن الأرضي والثاني في محكمة الدخيلة، ومقر محكمة برج العرب الجزئية.

وتجرى عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل، حيث تتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، تحت رئاسة المستشار محمد عبد المعطي نائب رئيس الهيئة.

وفقًا للكشوف النهائية التي سبق أن أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، فإنه يتنافس 15 مرشحًا على مقعد النقيب العام للمحامين، و253 مرشحا على مقاعد عضوية المجلس.

تبدأ عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي في الساعة الخامسة مساءً، ويبلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوا، موزعين على 37 نقابة فرعية.

