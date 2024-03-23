رئيس جامعة بنها يتفقد تجديد وتطوير مبني قسم وقاية النبات بكلية الزراعة

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية اليوم السبت لكلية الزراعة لمتابعة أعمال تطوير وتجديد ورفع كفاءة مبني وقاية النبات بالكلية وذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة ، ومسؤولي الإدارة الهندسية.



وشدد الجيزاوي على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والإستفادة منها بالشكل الأمثل، مشددا على الإلتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.



وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بتفقد معامل الكلية واطمئن علي انتظام الدراسة بالكلية وأجرى حوارا مع بعض الطلاب للاستماع الي آرائهم حول الدراسة داخل الكلية.