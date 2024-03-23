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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد تجديد وتطوير مبني قسم وقاية النبات بكلية الزراعة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية اليوم السبت لكلية الزراعة لمتابعة أعمال تطوير وتجديد ورفع كفاءة مبني وقاية النبات بالكلية وذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة ، ومسؤولي الإدارة الهندسية.


وشدد الجيزاوي على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والإستفادة منها بالشكل الأمثل، مشددا على الإلتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.


وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بتفقد معامل الكلية واطمئن علي انتظام الدراسة بالكلية وأجرى حوارا مع بعض الطلاب للاستماع الي آرائهم حول الدراسة داخل الكلية.

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عميد كلية الزراعة الإدارة الهندسية أعمال تطوير الدكتور ناصر الجيزاوى

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