بعد الإفراج الجمركي .. 9 آلاف جنيه تراجعا فى سعر طن زيت الطعام

استمر تراجع أسعار زيوت الطعام في المحلات التجارية بالأسواق المصرية، بعد الاجراءات الأخيرة للحكومة والتي تضمنت الإفراج عن واردات السلع الأساسية من الجمارك .

سجل سعر طن زيت الطعام انخفاضا بمقدار 9 آلاف جنيه خلال الأسبوع الماضي، بدعم من الإفراجات الجمركية الأخيرة للسلع الاستراتيجية، وزيادة المعروض المحلي من تلك السلع.

وسبق للبنك المركزي المصري اصدار توجيهات للجهاز المصرفي بالعمل علي توفير العملة الأجنبية للمستوردين لتدبير عمليات استيراد السلع الأساسية وتغطية طلبات السلع المخزنة في الموانئ توجيهات البنك المركزي الأخيرة بتوفير الدولار للمستوردين.

وسجل سعر طن الزيت حوالي 53 ألف جنيه مقارنة بـ 62 ألف جنيه في الأسبوع الماضي بتراجع قدره 9آلاف جنيه.

وهوت أسعار زيوت الصويا الخام المستوردة مقدار 7 آلاف جنيه، حيث بلغ سعر الطن 54 ألف جنيه بدلاً من 47 ألف جنيه

بينما سجل زيت الصويا المنزوع نحو 48 ألف جنيه بدلاً من 55 ألف جنيه ، فيما تراجع سعر زيت الذرة المكررة إلى مستوى 58 ألف جنيه بدلاً من 64 ألف جنيه.

وفي سياق متصل قال اتحاد الغرف التجارية، إنها تتوقع تراجع أغلب أسعار السلع الاستراتيجية في القريب العاجل بعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والجهاز المصرفي في الأسبوعين الماضي.