بفرمان من جوميز .. الزمالك يقرر تجديد عقد نجمه خلال الفترة المقبلة

فتح مسئولو نادى الزمالك، ملف عقد يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق، من أجل التجديد له مع القلعة البيضاء، إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع مع أي نادٍ في الوقت الحالي.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه على “فيس بوك”: "خاص.. جوميز يوصي بتجديد عقد أوباما مع الزمالك".

وطالب البرتغالى جوزيه جوميز من مسئولي الزمالك، تجديد عقد يوسف أوباما للاستمرار مع الفريق، خاصة أن المدرب البرتغالى مقتنع بإمكانيات أوباما منذ توليه المسئولية الفنية مؤخرا بعد تألق اللاعب بشدة فى التدريبات والمباريات الودية والرسمية لينال ثقة المدرب.