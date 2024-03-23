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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصلحتك أهم من حبك للأهلي..كهربا يوجه رسالة صادمة لـ مجدي عبد الغني

كهربا
كهربا

علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على أزمته مع كابتن مجدي عبد الغني قائلًا: "مضيت على بياض حبا في نادي الزمالك عشان اطلع إعارة لاتحاد جدة السعودي، وملوا العقد في 2017 وحطوا فيه 4 سنين، واتوثق في 2018، والمسئول عن ده كابتن مجدي عبد الغني، وميعرفش حاجة عن حب وخير الأهلي عليه، ومصلحته أهم من حبه للأهلي، وليه انا شاب ليه تظلمني وانا من دور ولادك، ومصالح بينه وبين ناس كتير، وجريت ورا حقي وده اللي خلص عليا، وشهد وبصم ومضى ضدي، ومواجهتوش لان حقى عند ربنا، وكل يوم وطول العمر بقول حسبي الله ونعم الوكيل".

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 وقال محمود كهربا، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "انا بالانجازات اللي وصلتلها دلوقتي اكيد انا مش ظالم، وربنا كرمني، وانا عيل صغير بالنسباله وهرد عليه اقوله ايه، وعمره ما يعرف يرد عليا بحاجة، اتظلمت ظلم وحش اوي، وربنا جابلي حقي الحمدلله، وأحمد مجاهد في نفس مركب مجدي عبد الغني، وطول حياتي مشتمتش الزمالك، وبحترمهم جدًا، ولازم يعرفوا اني مظلوم، ولما غلط كنت في النادي، وغلطوا في أهلي، وأنا دخلت للزمالك مبلغ كبير في الإعارات حوالي 84 مليون في الوقت ده".

 

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

كهربا مجدي عبد الغني نادي الزمالك الأهلى النادي الأهل

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