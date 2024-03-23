محمود كهربا: الأهلي معندوش فكرة النجم الأوحد.. وكنت في الزمالك «النجم» وبالأرقام

علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على الأزمة بين شيكابالا وجماهير النادي الأهلي قائلًا: "وجهة نظري مبحبش أتكلم عن لاعبين خارج النادي الأهلي، وطالما مش زميل ليا، وكان فيه مشاكل بين شيكابالا والجمهور، وأنا صاحبت شيكابالا، والجمهور بيعرف يعصب اللاعب، وعارفين الدخلة بتاعته وازاي يضايقوه، وجمهور الأهلي عمره ما يغلط في حد، ودي سابقات بين الجمهور وشيكابالا، معرفش مضى للأهلي ليه قبل كده، والأهلي طموح لأي لاعب في مصر وأفريقيا، وحلم لأي حد يلبس تيشيرت الأهلي".

وقال محمود كهربا، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "ماتشات الديربي لازم نكسبها، واحنا في الأهلي بنبقى داخلين عشان نكسب الماتش، لكن موضوع إن لاعبى الزمالك بيتربى جواها كره الأهلي، ده ما أعرفوش، واحنا في الأهلي عندنا سيستم إننا روح جماعة، مش روح النجم الأوحد، وأنا في الزمالك كنت أنا ساعتها النجم مش شيكابالا، وده ثقة مش غرور، ولعبي وأرقامي بيقولوا كده، إني كنت أحسن، وهو في حتة، وأنا في حتة".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.