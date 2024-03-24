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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة تكشفها كاميرات المراقبة في حريق جراج مدينة نصر .. فيديو

صدى البلد

حريق مدينة نصر.. كلفت النيابة العامة، التحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من واقعة حريق التهم جراج سيارات داخل عقار سكني بحي الواحة في منطقة مدينة نصر.

واستعجلت النيابة العامة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وبيان سبب اندلاع الحريق، والكشف عن وجود فعل فاعل في الحادث من عدمه.

وأمرت النيابة،  بانتداب فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع في جراج عقار بالطابق الأرضي، ووصلت النيران إلى الطابق الأخير بالعقار.

مفاجأة في الحريق

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في حريق مدينة نصر، أن العقار يقع بمنطقة الواحة مكون من 12 طابق واندلعت النيران في جراج العقار ووصلت إلى الطابق الأخير من خلال منور العقار، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى الشقق السكنية.

وكشفت معاينة النيابة ، أن سيارات الإطفاء انتقلت إلى مكان البلاغ وجار التعامل مع النيران، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل أي مصابين إلى المستشفيات، وتسبب تصاعد ألسنة اللهب من أسفل العقار إلى أعلى في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي .

شبّ منذ قليل حريق كبير التهم جراج سيارات داخل عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر ، حيث التهمت النيران الجراج .

وتلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل جراج أسفل عقار سكني بحي الواحة بالعاشر في مدينة نصر .

علي الفور تم توجيه سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجار التعامل مع النيران .

فيما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل أي مصابين إلى المستشفيات .

وتسبب تصاعد ألسنة اللهب من أسفل العقار إلى أعلى في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي .

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ لكشف ملابسات الحريق لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

مدينة نصر

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