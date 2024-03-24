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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بسبب نوع فيتامين .. تفاصيل جديدة عن وفاة بطل العالم أيمن مجدي

صدى البلد

أثارت وفاة أيمن مجدي بطل كمال الأجسام المصري بطنطا حزن السوشيال ميديا،
 ونشر الدكتور جمال شعبان تفاصيل عن وفاته فجأة بالسكتة القلبية.

وقال شعبان " قد يكون هناك نقص في  الأعمار وأزمات القلب والموت المفاجئ بسبب المنشطات والمكملات والهرمونات والأدوية المدرة للبول.

وأضاف أن هذا الجمال والكمال الجسماني بسبب الهرمونات والمكملات مثل هورمون النمو والتيستيستيرون والكورتيزون. 
 

وأشارت بعض التقارير إلى أن حقنة من المنشطات تسببت في الأزمة القلبية والموت المفاجئ، والثابت علميا أن الإفراط في الكورتيزون والهورمونات يمكن أن تحدث تلفا في القلب وشرايينه وتنتهي بسكتة قلبية.

ويجب تجنب الهورمونات والمكملات وشر الهوس ببناء الجسم، وإياكم وعشوائية المكملات وفوضى الفيتامينات وجنون المنشطات وأسعار الهرمونات.

وحذرت دراسة حديثة من تناول الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية الأخرى، دون إشراف طبي، مؤكدة أنها لا تفيد القلب، وفى بعض الحالات قد تسبب أضرارا صحية.

 

الازمة القلبية الدكتور جمال شعبان الفيتامينات والمعادن الكورتيزون المنشطات والمكملات تفاصيل جديدة تناول الفيتامينات

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