فضائل العشر الأواخر.. إمام مسجد السيدة زينب خطيبًا للجمعة الثالثة من رمضان

كلف أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ/ أحمد عصام الدين فرحات إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، بأداء خطبة الجمعة القادمة 19 رمضان 1445هـ الموافق 29/ 3/ 2024م بعنوان: "فضائل العشر الأواخر من رمضان .. والتماس ليلة القدر فيها".

دعاء العشر الأواخر من رمضان

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهمّ اجعلنا من عتقاء شهر رمضان واجعلنا من المقبولين، يا رب وقفنا ببابك سائلين فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك جودك مطرودين، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار.

اللهم اعتق رقابنا من النار، واغفر لنا ذنوبنا. يا رب يا رحيم اجعلنا ممن تعتق رقابهم من النار في هذا الشهر الفضيل.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا ويجعلنا من عتقائه من النار في هذه العشر الأواخر من رمضان.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمغفرة والرضوان والجنة، اللهم انت الغني ونحن الفقراء، فارزقنا من فضلك ورحمتك.

اللهم ارحمنا واهدنا وارزقنا الجنة وجنبنا النار.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا ذنوبنا وزللنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا،.

اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من عبادك الصالحين.

اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والنية والرزق، والثبات على دينك وحبك وطاعتك.

اللهم اهدنا لأفضل الأعمال واجعلنا من عبادك الذين يتفقدون ليلة القدر ويجتهدون في العشر الأواخر من رمضان، اللهم ارزقنا العمل الصالح والإيمان الثابت والقبول الحسن، وارحمنا يا رحمن.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا واهدنا واهدِ بنا واجعلنا سبباً للهداية.

اللهم إنك تحب العفو فاعفو عنا وتحب العافية فافعل بها.

اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.

متى ليلة القدر 2024 ؟

وفي جواب متى ليلة القدر 2024 ؟، كشفت الإفتاء عن الليالي الوترية من شهر رمضان لهذا العام حيث ينبغي تحري ليلة القدر في هذه الأيام وفق السنة النبوية الشريفة.

ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024م وتنتهي بفجر يوم الأحد 31-3-2024م

ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م

ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024م

ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024م

ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024م.