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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: اعتماد 91 مجلس إدارة جديدًا بالمساجد الكبرى بالمديريات الإقليمية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمد الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، (91) مجلس إدارة جديدًا بالمساجد الكبرى بالمديريات الإقليمية، ليصبح إجمالي ما تم اعتماده خلال هذا العام 2024 م (282) مجلسًا.

الأوقاف: اعتماد 91 مجلس إدارة جديدًا بالمساجد الكبرى بالمديريات الإقليمية

وأعلنت وزارة الأوقاف في إطار تفعيل رسالة المسجد الدعوية والإدارية، التي تهدف إلى جعل المسجد مركز إشعاع في البيئة المحيطة به بحيث يجد فيه المواطن - إلى جانب القيم الدينية الأصيلة - الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها مما يتصل برسالة المسجد ويساعد على ربط الجماهير به وجذبهم إلى ساحته، وذلك على النحو التالي :

اعتماد 91 مجلس إدارة جديدًا بالمساجد الكبرى بالمديريات الإقليمية

سنة الاعتكاف وضوابطه

كما صرح د/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بأنه في إطار إعداد وزارة الأوقاف لإقامة سنة الاعتكاف في أكثر من خمسة آلاف مسجد نؤكد أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في العشر الأواخر من رمضان ، وأن الوزارة حريصة أشد الحرص على إحياء سنته (صلى الله عليه وسلم)، وقد أعدت لاعتكاف هذا العام نحو (5439) مسجدًا على مستوى الجمهورية.
على أن إقامة هذه السُنَّة تقتضي تنظيم الأمر بما يضمن توفير الجو الروحي الملائم لتحقيق غاياتها ومقاصدها ، وهو ما جعلنا نحرص على وجود إمام مشرف على الاعتكاف للقيام بدوره في تنظيم عملية الاعتكاف سواء في إقامة صلاة التهجد أم مقارئ القرآن أم أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية . 
مع التأكيد على الآتي : 
1. على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف . 
2. أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن . 
3. أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد .
4. يمنع منعا باتا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف ، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة ، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن.
5. يحظر حظرًا تامًا تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احترامًا للخصوصية الشخصية. 
6. يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة . 
7. تعقد مقرأة يومية للمعتكفين بما يمكنهم من ختم القرآن الكريم في العشر الأواخر من خلال الإمام المشرف على الاعتكاف أو من تكلفه المديرية بذلك .
آلية المشاركة في الاعتكاف : 
• على من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد ، على أن تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد ، وعلى إمام المسجد أن يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف ، ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان محيطه الجغرافي، ويراعى - أيضا- أولوية التسجيل ، وعلى جميع الأئمة التنسيق مع الإدارات والمديريات التابعين لها في هذا الشأن.
• على جميع السادة المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة كل شئون الاعتكاف بدءًا من تسجيل المعتكفين إلى إتمام عملية الاعتكاف كل فيما يخصه. 
مع تمنياتنا بنجاح عملية الاعتكاف وتوفير أنسب جو للطاعة والعبادة في هذا الشهر الكريم. 
ولأي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على أي من هذه الهواتف :
(0120135901 – 0100830355 - 01016266789)

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انعقاد أكثر من عشرين ختمة قرآنية من خلال المقارئ القرآنية للأئمة

في إطار الأنشطة القرآنية المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك تُعقد أكثر من عشرين ختمة قرآنية بالمقارئ القرآنية للأئمة وعددها (621) مقرأة عقب صلاة الظهر اليوم الأحد الموافق 14 رمضان 1445هــ بالمساجد الكبرى بالجمهورية، حيث سيتم ختم القرآن الكريم بالتوازي؛ بحيث تصل عدد الختمات القرآنية إلى أكثر من عشرين ختمة قرآنية.

جدير بالذكر أنه تم عقد أكثر من ( 65 ) ختمة قرآنية خلال شهر رمضان المبارك 1445هــ من خلال المقارئ القرآنية المتنوعة بالمديريات الإقليمية.

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