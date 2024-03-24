بعد الخلاف بينهما.. أصالة تعتذر مجددا لأنغام بحضور عمرو أديب

قررت الفنانة أصالة أن تستغل الفرصة فى تواجدها مع الفنانة أنغام فى برنامج بودكاست مع الإعلامي عمرو أديب لتوجه لها رسالة تعتذر فيها مجددا بعد الخلاف الذى نشب بينهما.

وقالت أصالة : نغومة مش بس موهبتها اللي خلتها ثابتة وموجودة ودائما بتصاعد، هي مش عايشة على التاريخ اللي عملته هي دايما عندها جديد وسبب وجودها التزامها، إحنا انقطعنا عن بعض لكن الود والمحبة والاحترام اللي عندي ليكي منقطعش ولا لحظة، أنا بحترمك وبحترم موهبتك وفخورة إني أنا وإنتي مغنيات بفتخر بيكي وبمسيرتك، عمري ما قلت عنك إلا الكلام الحلو لأنك تستحقيه إنتي صفاتك كلها حلوة وأم عظيمة وملتزمة وصديقة رائعة وأنا إذا بدر مني شيء سابق كان بدر مني تجاه نفسي أنا أسأت الأول لنفسي كنت مش مرتاحه وعادي زعلت صديقتي، حقك عليا صداقتنا بتعنيلي كتير، بحبك وبحترمك كتير.

بينما ردت أنغام على أصالة قائلة : أصالة شخصية تيجي مرة واحدة أنا أعرفها كويس من زمان وإحنا كنا قريبين وأصحاب أوي وحاسين ببعض لأننا متقاربين في السن وظروفنا فيها شبه، ابتدينا أطفال وتقريبا معشناش طفولتنا وتحملنا مسئوليات بسرعة أوي في كل حاجة، أنا أقدر أحس بيها وهي تحس بيا، أنا تقديري ليها كفنانة عمري ما شفتها إلا عظيمة هي مغنية جت وهتيجي مرة في الزمن، صوت وأداء وشخصية على المسرح ملهاش شبه، مقومات فنية تيجي مرة واحدة في العالم.

وأوضحت أنغام : لما أنا زعلت منها الزعل كان كبير من كتر ما كنت بحبها، إنت ممكن تزعل من أي حد لكن ميفرقش معاك، لكن لما يبقى حد إنت حاطه في مكانة ومحافظ عليها جدا ويزعلك الزعل بيبقى كبير، تحس أن حد غدر بيك، إحنا المفترض المتعارف عليه إننا نكون بنغير من بعض لكن إحنا عرفنا نبقى أصحاب بنروح بيوت بعض وناكل ونشرب ونهزر، فلما حد زي دا يخبطك خبطة إنت مش مستنيها منه خالص، الزعل كان على قد المحبة.. وأصالة مش شخصية سهلة وعقلانية ومجنونة في نفس الوقت، الغلاوة والاحترام دا الأهم عندي إحنا شايفين بعض باحترام شديد حتى وإحنا زعلانين أنا كنت بكن ليها كل احترام دا مبيتهزش".

وكان تم الصلح من قبل بين أصالة وأنغام فى حفل ليلة رأس السنة فى السعودية.