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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم رادع لعاطل الساحل في انتحال صفة ضابط شرطة

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، عاطل بالسجن 7 سنوات لإنتحاله صفة ضابط شرطة، وبحوزته كارنيه تحقيق شخصية مزور لسرقة المواطنين في القاهرة.

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حكم رادع لـ عصابة التنقيب عن الآثار في عين شمس

وأحالت النيابة 4 أشخاص الي المحاكمة الجنائية لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة.
 

وردت معلومات  لمباحث قسم شرطة عين شمس بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، انتقلت مباحث عين شمس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين صحة البلاغ.
وتم ضبط المتهمين، مقيمين بمكان البلاغ، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بإحدى غرف العقار.
وتم العثور على أعمال حفر وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، الي ان تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة والتي أصدرت حكمها المتقدم

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