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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داخل حقيبة مسافرة.. تأخر إقلاع طائرة في موسكو بسبب قنبلة

طائرة
طائرة

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، عن تأخر إقلاع طائرة من موسكو متوجهة إلى بريفان، عقب إبلاغ راكبة عن وجود قنبلة في حقيبتها.

 

ومن ناحية أخرى، توعدت روسيا بالانتقام من كل من شارك في الهجوم الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي العاصمة موسكو والذي أودى بحياة 133 شخصا وإصابة 152 آخرين، في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.

 

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن روسيا ستنتقم لكل شخص قُتل وجُرح في الهجوم الإرهابل الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي".

 

وأضاف: أن "كل من شارك، بغض النظر عن بلده الأصلي أو وضعه، هو الآن هدفنا القانوني والرئيسي".

 

وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادًا وطنيًا عامًا على ضحايا الهجوم  الذي وقع على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.

الأمن الروسي العاصمة موسكو

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