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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضيعت شبابها.. إحالة متهمة بقـ.تل رضيعة في أكتوبر للمفتي.. ما القصة؟

صدى البلد

قضت محكمة جنايات قسم أول أكتوبر، بإحالة "س .ع"27 عاما عاطلة للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها ،لاتهامها بقتل طفل رضيع بسبب وجود خلافات سابقة بينهما وبين والد ووالدة المجنى عليه، وتحديد جلسة 29 إبريل المقبل للنطق بالحكم.

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وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3193 لسنة 2023 كلى أكتوبر، أن المتهمة قتلت الطفل المجنى عليه "صقر يوسف"، والذى لم يتجاوز سنه شهرين، عمدا مع سبق الإصرار، لخلاف سابق فيما بينهما وبين أهليته، حيث زين له الشيطان فكرة قتله، فعقدت العزم على إزهاق روحه، فأعدت مخططا محكما في سبيل الوصول لغايته، وأعدت سلاح الجريمة "غطاء رأس" ، وانتظرت الفرصة وخلال نوم المجنى عليه ووالدته مستغرقين في سبات عميق، ضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الرأس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.


وقال يوسف جلال والد المجنى عليه، أمام المحكمة، أنه حال تواجده بالطريق العام أبصر زوجته والمتهمة حاملين نجله المتوفى إلى رحمة مولاه، متوجهين به إلى إحدى المستشفيات لإسعافه إلا أنه فوجئ بوفاته مؤكد قصد المتهمة قتل نجله.

وكشف محمد على معاون مباحث قسم أول أكتوبر، أنه بإجراء تحرياته السرية دلته بوجود خلافات سابقة بين المتهمة ووالد ووالدة الطفل المجنى عليه، وقررت الانتقام منهما وانتهزت الفرصة حال نوم والدته ضمت الطفل المجني عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الراس حتى تأكدت من وفاته.

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