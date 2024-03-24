عقار حي الواحة.. شاهد عيان يكشف تفاصيل الحريق | فيديو

قال أحد شهود العيان فى الحريق الذى نشب أمس فى عقار بمدينة نصر إن مخزن العقار مؤجر لإحدى الشركات وكان بداخله كميات كبيرة من الأخشاب والمواد البلاستيكية.

وأضاف شاهد العيان أن الحريق بدأ فى الساعة السابعة والنصف من مساء أمس وأنه كان داخل المطعم الخاص به والذى يتواجد فى نفس العقار وبجانب المخزن المحترق.

حريق عقار حى الواحة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في حريق مدينة نصر، أن العقار يقع بمنطقة الواحة مكون من 12 طابق واندلعت النيران في جراج العقار ووصلت إلى الطابق الأخير من خلال منور العقار وجرى السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى الشقق السكنية

حيث شبّ حريق كبير بعد الإفطار مباشرة التهم جراج سيارات داخل عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر، حيث التهمت النيران السيارات الموجودة بالجراج، وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل جراج أسفل عقار سكني بحي الواحة بالعاشر في مدينة نصر.

علي الفور تم توجيه سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجار التعامل مع النيران، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل أي مصابين إلى المستشفيات، وتسبب تصاعد ألسنة اللهب من أسفل العقار إلى أعلى في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي .