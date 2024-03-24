شاهد عيان على حريق عقار مدينة نصر : النار وصلت السماء.. فيديو

قال أحد شهود العيان فى الحريق الذى نشب أمس فى عقار بحى الواحة فى مدينة نصر إن الحريق خلال نصف ساعة فقط من اشتعاله وصلت النار الى السماء من خلال منور العقار.

وأضاف شاهد العيان أن الحريق الذى بدأ فى الساعة السابعة والنصف مساءا ولم يسفر عن وقوع اى خسائر بشرية او اصابات.

حريق عقار الواحة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في حريق مدينة نصر، أن العقار يقع بمنطقة الواحة مكون من 12 طابق وأندلعت النيران في جراج العقار ووصلت إلى الطابق الأخير من خلال منور العقار وجرى السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى الشقق السكنية

وشبّ حريق كبير بعد الإفطار مباشرة التهم جراج سيارات داخل عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر ، حيث التهمت النيران السيارات الموجودة بالجراج، وتلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل جراج أسفل عقار سكني بحي الواحة بالعاشر في مدينة نصر .

تم توجيه سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجار التعامل مع النيران، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل أي مصابين إلى المستشفيات، وتسبب تصاعد ألسنة اللهب من أسفل العقار إلى أعلى في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي .

