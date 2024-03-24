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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم 3 فتيات|قرار عاجل بشأن المتهمين بخطف شاب وسرقته بالإكراه.. ما القصة؟

صدى البلد

قررت الدائرة 36 جنايات أول أكتوبر، تأجيل محاكمة 10 متهمين بينهم 3 فتيات، في القضية رقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر، المتهمين فيها بخطف شخص لسرقته لجلسة 29 أبريل لمناقشة المجني عليه.

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واتهمت النيابة العامة 10 متهمين، بأنهم في سبتمبر 2023 بدوائر أول اكتوبر وأوسيم وثان طنطا، خطفوا بالتحايل والإكراه عمر حاتم إثر وجود علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن المتهم بأنه ميسور الحال، حيث اتفق وباقي المتهمين على خطف المجني عليه ووضعوا مخططا محكما بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار فيما بينهم مستغلين الليل ساترا لهم وبدأوه باصطحاب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام.

وقالت النيابة إنه ما إن ادركوا المجني عليه حتى قاموا بنقله بواسطة مركبة ومركبات أخرى، مهددين اياه بواسطة السلاح لإحدى الوحدات السكنية محل تواجد المتهمين من الثامن إلى العاشر والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية بقسم ثان المحلة وتمكنوا من اقصائه عن أعين ذويه، وحجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وعقب ذلك تناوبوا عليه الاعتداء ومنعوه من المغادرة، وسرقوا المبالغ المالية والمنقولات المملوكة له وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه.

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