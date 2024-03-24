عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميرهان حسين وانتصار ضحايا مقلب رامز جاب من الآخر اليوم

رامز جلال
رامز جلال

وقعتا الفنانتان انتصار وميرهان حسين، ضحايا برنامج المقالب "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه الفنان رامز جلال،  المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

رامز رامز جلال برنامج “رامز جاب من الأخر احمد السقا احمد حسام ميدو الفنان رامز جلال السقا وباسم سمرة حسن شاكوش حمدي الميرغني برنامج رامز جاب من الاخر برنامج المقالب برنامج رامز مقلب رامز نجلاء بدر محمد شاهين محمد لطفي نسرين أمين ميرهان حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

المالية تحسمها بقرار رسمي..هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

الجو متقلب.. تحذير مهم من هيئة الأرصاد الجوية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 14

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

موضوعات متعلقة

محاولة للهروب وتكسير اللوكيشن.. أبرز ما جاء في حلقة «رامز جاب من الآخر»

ترشيحاتنا

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

ليلة النصف من رمضان 2024 الآن وللفجر.. اغتنم فضلها كاملا بـ15 كلمة

تبنى الهجوم وأمريكا تتهمه بالتنفيذ| كل ما تريد معرفته عن التنظيم مرتكب مذبـ.حة حفل كروكوس الروسية

إسرائيل تعجل بالمجاعة.. الأونروا تعلن انقطاع شريان الحياة الرئيسي للفلسطينيين

بحوزتهم 21 مليون جنيه.. قرار عاجل بشأن عصابة النقد الأجنبي

ميرهان حسين وانتصار ضحايا مقلب رامز جاب من الآخر اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحة شعر غريبة.. مي سليم تثير الجدل بظهورها| شاهد

فستان جريء.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

محمد الناظر يكشف عن زيت طبيعي يغني عن منتجات التجميل

إطلالة ناعمة.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

الأرصاد: تنبيه عن حالة الطقس وتحذير من تخفيف الملابس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

اﻟﻤﺰﻳﺪ