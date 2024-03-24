عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين الفتوى: الصيام أساسه التحكم في الأخلاق والسلوك

الصيام
الصيام

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أقل ما يخرج به العبد من شهر رمضان هو أن ينتهى من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة.

بطريقة سهلة وبسيطة.. كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر؟

وأوضح أمين الفتوى، اليوم الأحد: “النفس الأمارة بالسوء هى التى تعمل على تحريك العبد إلى المعصية، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ”لكن معرفش يعمل كنترول فى الأخلاق والسلوك، ولو حد شتمه أو سبه يقول له إنى صائم".

وأضاف: "الجهاد الأكبر هو مجاهدة النفس هواها، يعنى أنا اللى اتحكم فى نفسى وليست هى التي تتحكم فيك، وربنا هيأ لك الأجواء وصفد الشياطين وشال لك كل المعوقات وقال لك انجح بقى".

شهر رمضا شهر رمضان مجاهدة النفس الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

مصير أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بعد زيادة البنزين والسولار

ترشيحاتنا

دعاء النصف من رمضان.. 10 أدعية تنجيك من الكرب

الجو متقلب.. تحذير مهم من هيئة الأرصاد الجوية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 14

3 مصابين.. معاكسة فتاة تتسبب في معركة شوارع بـ أبو النمرس

أخطر 48 ساعة على روسيا وبوتين| تفاصيل مذ.بحة كروكوس.. وحكاية الـ 11 معتقلا ومن يقف ورائهم

حاكم دارفور وقواته يتجهون إلى الخرطوم للقتال بجانب الجيش السوداني |فيديو

جراج مدينة نصر المحترق.. مفاجأة مثيرة في أقوال شهود العيان.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الناظر يكشف عن زيت طبيعي يغني عن منتجات التجميل

إطلالة ناعمة.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها | شاهد

كولر في مأزق.. كيف يفكر مدرب الأهلي لتعويض إمام عاشور قبل مواجهة سيمبا والزمالك

بعد انخفاضها إلى النصف.. أمين عام مصنعي السيارات يوضح سبب تراجع الأسعار

فيديو

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

الأرصاد: تنبيه عن حالة الطقس وتحذير من تخفيف الملابس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ