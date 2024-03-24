أمين الفتوى: الصيام أساسه التحكم في الأخلاق والسلوك

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أقل ما يخرج به العبد من شهر رمضان هو أن ينتهى من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة.

وأوضح أمين الفتوى، اليوم الأحد: “النفس الأمارة بالسوء هى التى تعمل على تحريك العبد إلى المعصية، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ”لكن معرفش يعمل كنترول فى الأخلاق والسلوك، ولو حد شتمه أو سبه يقول له إنى صائم".

وأضاف: "الجهاد الأكبر هو مجاهدة النفس هواها، يعنى أنا اللى اتحكم فى نفسى وليست هى التي تتحكم فيك، وربنا هيأ لك الأجواء وصفد الشياطين وشال لك كل المعوقات وقال لك انجح بقى".