هل مخالفات المرور تبطل الصيام؟.. مفتي الجمهورية يكشف مفاجأة |فيديو

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن حكم مخالفة إشارة المرور أثناء الصيام.



وقال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "اسأل المفتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة أو مخالفة إشارة المرور لا في رمضان أو غيره؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال".

وأضاف: "ايضا لا يجوز ذلك لمخالفة التعليمات والقوانين التي قررها ولي الأمر، ومن يفعل ذلك أثناء الصيام تنقص من ثوابه وتمامه على الوجه الأمثل".

كما رد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، على سؤال عن حكم تعارض العمل مع العبادة.

وقال: "إذا تعارض فرض كالعمل مع فرض كالصلاة فيجوز جمع الصلوات في بداية الوقت، أو جمعها جمع تأخير".

وأضاف: "إذا كان العمل لا يجوز تأخيره لأنَّ أداءه مطلوب على الفور، والصلاة وقتها متَّسع فعليه المواءمة بين الأمرين، حيث إن إتقان العمل المكلَّف به الموظف وأداءه فرض، والتقصير فيه يجعل الموظفَ آثمًا عند الله حتى لو كان في حال طاعة، وعلى المسلم الموازنة بين النوافل والفروض".