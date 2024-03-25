تنبأ بموته قبلها بساعتين.. حكاية وفاة سائق الغربية المفاجئة.. وأحبابه: أوجع قلوبنا

شهدت قرية سجين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية استمرار حالة الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب وفاة سائق في نهاية العقد السادس من عمره عقب مرور ساعتين من تنبؤه بوفاته عبر فيديو كوميدي مصور مع زملائه، الأمر الذي أثار تعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك.



وكان أهالي قرية "سجين" شهدت مساء يوم السبت بمكبرات الصوت في المساجد تعلن وفاة السائق محمد طلبة رجب، البالغ من العمر 64 سنة ، وتحديد موعد صلاة الجنازة ومراسم الدفن.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة السائق أن نبأ وفاته كان بمثابة صدمة لكافة أصدقائه وزملائه وجيرانه، حيث كان السائق قبل ذلك بساعتين فقط يجلس برفقة عدد من أصدقائه على المقهى، ويعلن في فيديو كوميدي على الفيسبوك وهو بجانب أصدقائه وفاته ويبث نعيا له.

من جانبه قال محمد حسن أحد أهالي قرية سجين: إن رحيل زميله أوجع قلوب الجميع كونه يتسم بحسن الخلق وروحه الطيبة كانت كثيرا ما ترسم لحظات الفرح والسعادة بينهم وبين أفراد عائلته .

وتابع بقوله: "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب توقع وفاته وربنا اختاره بعد ساعتين من رحيله المفاجىء ولكن ستظل سيرته العطره في قلوب كافة جيرانه وأحبابه الذين حرصوا على الدعاء له بالرحمة والمغفرة" .

الجدير بالذكر أن أهالي القرية شيعوا جثمان السائق في موكب جنائزي مهيب وسط انهيار أسرته وذويه، مشيرين أنه كان يتمتع بسمعة طيبة ومحبة الجميع ولا يتأخر عن مشاركة عائلات القرية مناسباتهم الاجتماعية، فضلا عن أنه لم يكن يعاني من أي أمراض ولم يشك من أي شيء.