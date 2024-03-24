قبل مغادرته إلى العاصمة الأمريكية.. جالانت يكشف الهدف من زيارته لواشنطن

قال وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الاسرائيلي. يواف جالانت، إن زيارته الرسمية لواشنطن ستركز على "الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل وطرق تحقيق الهدف المشترك: النصر على حماس وإعادة الرهائن".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جالانت، في بيان عبر فيديو من مدرج المطار: "سأغادر إلى الولايات المتحدة، بدعوة من الحكومة الأمريكية للقيام برحلة مهمة للغاية، للقاء مجموعة من كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك وزير الدفاع ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ورئيس وكالة المخابرات المركزية".

وأضاف: "ستركز الرحلة على الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل وقدرتها على الحصول على المنصات الجوية والذخائر، ولكن ليس أقل من ذلك، العلاقة مع الولايات المتحدة والحاجة المشتركة لتحقيق الأهداف في غزة، وهزيمة حماس، وإعادة الرهائن، وإنشاء ما نحتاجه لأمن إسرائيل، تجاه قطاع غزة أولا، ولكن أيضا تجاه لبنان".

وتابع جالانت: "سنناقش أيضا كيفية إعادة سكان الشمال إلى ديارهم، إما من خلال العمل العسكري أو من خلال اتفاق".

وأنهى كلماته قائلا: "أود أن أشكر، من أعماق قلبي، الحكومة الأمريكية، صديقي لويد أوستن، على دعوتنا للقدوم إلى الولايات المتحدة في وقت مهم، للحفاظ على العلاقة الخاصة والمهمة للبلدين".