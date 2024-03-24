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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رغم الرفض الأمريكي.. نتنياهو مصمم على خطته الشيطانية تجاه رفح الفلسطينية

نتنياهو
نتنياهو

عرض برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "رغم الرفض الأمريكي والأوروبي.. نتنياهو مصمم على خطته الشيطانية تجاه رفح الفلسطينية".

وأوضح التقرير أنه بينما يقترب العدوان على غزة لشهره السادس، تتصاعد تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياح رفح الفلسطينية، غير عابئ بمخاطر ذلك على أمن بلاده على المدى الطويل، أو العزلة الدبلوماسية التي سيواجهها في ظل رفض غربي ودولي لمخطط الاجتياح.

محادثات صريحة 

ولفت التقرير أن الفعل ورد الفعل كان مضمون محادثات صريحة جرت بين نتنياهو وكبير الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكن فالأول جدد عزمه على اجتياح المدينة الواقعة جنوبي القطاع دون تأييد الولايات المتحدة، أما الأخير فلوح بمزيد من العزلة لإسرائيل والإضرار بأمنها على خلاف ما التزمت به بلاده على المدى الطويل.

وتابع التقرير: "الضوء الأخضر الأمريكي قاد الاتحاد الأوروبي بدوره لبيان حض فيه إسرائيل على الامتناع عن إطلاق عملية برية تستهدف أقصى الجنوب المدمر ويدعو لهدنة إنسانية فورية في قطاع غزة".

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