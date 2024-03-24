محمكة روسية توجه الاتهام لاثنين من المشاركين في هجوم موسكو

وجهت محكمة روسية، اليوم الأحد، الاتهام إلى اثنين من المشاركين في هجوم ضواحي موسكو "كروكوس" بارتكاب هجوم إرهابي.

وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية الروسية "تاس"، اتهمت محكمة بسماني المحلية في موسكو يوم الأحد اثنين من المشتبه بهم في هجوم قاعة الحفلات الموسيقية يوم الجمعة الذي قتل فيه ما لا يقل عن 137 شخصا بارتكاب عمل إرهابي،.

وأدرجت المحكمة المشتبه بهم وهم داليردزون باروتوفيتش ميرزوييف وسايداكرامي مورودالي راتشاباليزودا.

ذكرت وكالة أنباء ريا أن المشتبه بهم قد يواجهون السجن مدى الحياة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت لجنة التحقيق في هجوم موسكو، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضية إلى 137.

وتوعدت روسيا بالانتقام من كل من شارك في الهجوم الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي العاصمة موسكو والذي أودى بحياة 133 شخصا وإصابة 152 آخرين، في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن روسيا ستنتقم لكل شخص قُتل وجُرح في الهجوم الإرهابل الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي".

وأضاف: أن "كل من شارك، بغض النظر عن بلده الأصلي أو وضعه، هو الآن هدفنا القانوني والرئيسي".

وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادًا وطنيًا عامًا على ضحايا الهجوم الذي وقع على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن اليوم الأحد يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس، ألقاها أمس السبت.