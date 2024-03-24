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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع.. فيديو

السلع الغذائية
السلع الغذائية

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والغرف التجارية.

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وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،: "اجتماع الحكومة اليوم جاء في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق خاصة السلع التي بها فجوة في الإنتاج المحلي".

وأضاف: "توجيهات الحكومة في اجتماع الحكومة اليوم لا تنتقص من دور القطاع الخاص"، موضحا أن لقطاع الخاص بحاجة إلى دعم من الدولة لتوفير بعض السلع والمواد الغذائية، ومن ثم التفاوض مع القطاع الخاص لتخفيض الأسعار.

وأشار: "سيتم البدء في توفير مخزون استراتيجي من بعض السلع الأساسية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق، معقبا: "الأسعار ستنخفض في الفترة المقبلة بشكل كبير بعد التنفيذ".

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