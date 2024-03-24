متحدث الحكومة: مخزون السلع التموينية آمن.. ولا قلق أو تخوف من نقصها بالأسواق

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم البدء في توفير مخزون استراتيجي من بعض السلع الأساسية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،: "سيتم وضع الخطة التنفيذية خلال الأيام المقبلة، لبناء مخزون استراتيجي في السلع الغذائية المنقوصة بالأسواق المحلية".

وأشار إلى أن السلع المستهدفة هي 3 أو 4 سلع أساسية، ومنها السكر والقمح والذرة، وعندما يتم انتهاء الدراسة سيتم الإعلان مباشرة عن السلع المستهدفة في هذا الشأن.

وأكد أن: "مخزون السلع التموينية متوفر، ولا يوجد أي قلق أو تخوف من نقصها بالأسواق، وسنبدأ بضخ 300 ألف طن كمخزون استراتيجي من بعض السلع التي تباع في الأسواق المحلية، موضحا: "الدولة لديها مخزون استراتيجي من بعض السلع، ولكن توجيهات رئيس الوزراء، تختص بالسلع التي لا يوجد للدولة دور كبير في توفيرها".