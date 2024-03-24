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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكمة موسكو توجه تهمة الإرهاب إلى اثنين من مرتكبي هجوم كروكوس

هجوم موسكو
هجوم موسكو

وجهت محكمة موسكو اليوم، الأحد، تهمة الإرهاب إلى اثنين من منفذي الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" بضواحي  العاصمة الروسية.

ووصل المتهمون في الهجوم الدامي إلى محكمة موسكو الجزئية اليوم الأحد.

وأظهرت صور حديثة أحد المتهمين من داخل محكمة في موسكو، بعدما تم اقتياده معصوب العينين إلى قاعة المحكمة، ثم أزيلت العصابة عن عينيه لتظهر حولها هالات سوداء واضحة.
 

ومثل أول متهمين في الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل  عشرات الأشخاص، مساء اليوم أمام محكمة في العاصمة الروسية.

وتلقت المحكمة الروسية من هيئة التحقيق الروسية طلبا بسجن اثنين من المشاركين في الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو.

كما اتهم اثنان من المشاركين بهجوم إرهابي، بحسب ما نقلته وكالة "تاس".

وكانت السلطات الروسية تحدثت عن اعتقال ما مجموعه 11 شخصا، بينهم أربعة مهاجمين، على صلة بالهجوم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتقال المشتبه بهم الأربعة بتنفيذ الهجوم في مقاطعة "بريانسك" على الحدود الأوكرانية.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أيضا أن المشتبه بهم في هجوم موسكو الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية.

تهمة الإرهاب محكمة موسكو كروكوس سيتي هول

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