محكمة روسية توجه تهم ارتكاب عمل إرهابي لـ2 من المشتبه بهم في هجوم كروكوس

وجهت محكمة "باسماني" بالعاصمة الروسية موسكو اتهامات، اليوم الأحد، بارتكاب عمل إرهابى إلى اثنين من المشتبه بهم في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" بالقرب من مدينة موسكو.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الإخبارية الروسية عن بيان المحكمة إن المتهمين، وهما "داليردزون باروتوفيتش ميرزوييف وسيداكرامي ميورودالي راشاباليزودا"، قد يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهما.

وفي السياق نفسه، أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد الضحايا الذين عُثر على جثثهم خلال فحص حطام مجمع "كروكوس سيتي هول"، إلى 137 قتيلًا، وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عدد مصابي الهجوم بلغ 180 شخصًا .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أدان الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.