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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استيراد مليون طن من السكر وسيتم البدء في استيراد 300 طن خلال الأيام المقبلة

السيسي يوجه الحكومة بضرورة التعامل على توفير مخزون من السلع الحيوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تراجع الأسعار سيشعر بها المواطن قريبا جدا، لمختلف السلع الحيوية والعادية.

وأضاف الحمصاني خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور"، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة التعامل على توفير مخزون استراتيجي من السلع لمواجهة الأزمات.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى ضرورة التدخل لحل أزمة ارتفاع الأسعار وضبط السوق ووضع الخطة التنفيذية بشأن توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأوضح أنه سيتم استيراد مليون طن من السكر وسيتم البدء في استيراد 300 طن خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الدولة لديها مخزون من بعض السلع ولكن هناك حاجة من تكوين مخزون استراتيجي لضخه في الأسواق وضبط الأسعار.

وتابع "خلال المرحلة الحالية نعمل على الاستقرار على السلع التي ستدخل في المخزون الاستراتيجي ورئيس الوزراء وجه رسالة قوية للقطاع الخاص وخلال الأيام المقبلة سنشهد بالتنسيق مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع".

واستطرد "نحن ندرك أن هناك ضغوط على المواطنين والقطاع الخاص عليه دور وهناك دور على الدولة يجب أن يقوم به بتوفير المخزون الإستراتيجي للسلع".

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